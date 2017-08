Actualidade

A presidente executiva da PT Portugal, Cláudia Goya, vai reunir-se com a Comissão de Trabalhadores (CT) e sindicatos da empresa no próximo dia 06 de setembro, disse hoje o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom (STPT).

Os sindicatos e a CT da PT Portugal tinham solicitado uma reunião com a nova presidente executiva da operadora de telecomunicações detida pelo grupo Altice até 31 de agosto, mas apenas na segunda-feira, dia 01 de agosto, receberam a resposta, de acordo com Jorge Félix, presidente do STPT.

Na resposta, Cláudia Goya manifesta a sua "intenção e disponibilidade em receber os trabalhadores o mais breve possível, mas não antes de tomar conhecimento dos dossiês, de forma a fazer uma primeira avaliação dos assuntos relevantes", adianta a STPT, em comunicado.