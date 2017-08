Actualidade

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) diz haver "um conjunto de oportunidades de melhoria" na supervisão da informação financeira nos Estados-membros, pedindo maior "escrutínio" da parte dos reguladores europeus.

Hoje foi revelado um trabalho da ESMA sobre a forma como as autoridades de supervisão nacionais aplicam as orientações sobre a supervisão da informação financeira, e o texto, divulgado em Portugal pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), identifica áreas que devem ser aperfeiçoadas.

A "forma de seleção dos emitentes cuja informação financeira será alvo de escrutínio" e a "profundidade da análise aos documentos de prestação de contas" devem ser tidas mais em conta, bem como a "alocação de recursos financeiros e humanos adequados à atividade de supervisão da informação financeira", indica a ESMA.