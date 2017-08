Incêndios

Onze desempregados vão estar, durante o verão, envolvidos na vigilância e prevenção de incêndios florestais em Famalicão, juntando assim mais cerca de 220 euros por mês ao subsídio que estão a receber, informou hoje o município.

Em comunicado, a Câmara acrescenta que, para o efeito, apresentou uma candidatura à Medida Contrato Emprego Inserção do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os vigilantes contratados do IEFP recebem, por mês, uma bolsa no valor de cerca de 80 euros, um subsídio de alimentação que ronda os 90 euros e um subsídio de transporte, que varia de acordo com a morada de residência de cada um, mas cuja média ronda os 50 euros.