O Novo Banco informou hoje o mercado que vendeu 90% do Banco Internacional de Cabo Verde (BICV) a uma sociedade constituída no Bahrein, no Médio Oriente, a IIBG Holdings, não sendo adiantado ao mercado o valor do negócio.

Em texto enviado à pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco frisa que fica com 10% do banco e a conclusão do negócio "nos termos ora acordados terá um impacto neutro no rácio de capital" da entidade.

"A concretização da compra e venda de 90% do capital social do BICV encontra-se dependente das necessárias aprovações, nomeadamente junto do Banco de Cabo Verde", é referido também no texto enviado ao regulador.