Actualidade

Duas pessoas morreram hoje ao serem colhidas por uma avioneta que aterrou de emergência na praia de São João na Costa de Caparica, em Almada, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional.

"Temos a confirmação que duas pessoas que foram colhidas pela avioneta e morreram no local. As vítimas são um homem e uma criança, de oito anos", do sexo feminino, disse à Lusa o comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a mesma fonte, os dois tripulantes da avioneta saíram ilesos da ocorrência e já estão a ser ouvidos pelas autoridades, não existindo registo de mais feridos.