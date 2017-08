Incêndios

Quatro bombeiros ficaram hoje feridos, três deles com gravidade, na sequência do despiste de uma viatura de combate a incêndios, ocorrido perto de Castro Verde, no distrito de Beja, indicaram os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 16:16, envolveu uma viatura de combate a incêndios da corporação de Castro Verde.

Segundo a fonte da GNR, o despiste ocorreu na estrada municipal 535, quando os bombeiros seguiam para um incêndio que deflagrou perto de Casével, no mesmo concelho.