Actualidade

O Hospital da Misericórdia de Óbidos e a Estalagem do Lidador vão ser transformados pelo Grupo Pestana numa segunda Pousada de Portugal, num investimento de dois milhões de euros que criará 15 novos postos de trabalho.

O Plano de Expansão do Pestana Hotel Group, responsável pela exploração da Pousada do Castelo, em Óbidos, foi hoje apresentado na vila onde o CEO, José Theotónio, anunciou a abertura de "uma nova pousada composta por dois novos núcleos": o antigo Hospital da Misericórdia e a Estalagem do Lidador.

O investimento na recuperação dos dois edifícios vais ser de "dois milhões de euros" que permitirão "triplicar a capacidade de alojamento e criar 15 novos postos de trabalho", afirmou Luis Castanheira Lopes, presidente do Grupo Pestana Pousadas.