Em Portugal, 13% dos cargos de direção das empresas cotadas são ocupados por mulheres, mas apenas 2% lidera os Conselhos de Administração, revela hoje um estudo divulgado pela Deloitte.

"Apesar da representatividade das mulheres nos cargos de direção continuar a aumentar a nível mundial, o número de mulheres que presidem os Conselhos de Administração permanece baixo", refere a quinta edição do estudo "Women in the boardroom: a global perspective" da Deloitte, que acrescenta que em Portugal "apenas 13% dos cargos de direção são ocupados por mulheres e apenas 2% dos Conselhos de Administração são presididos por profissionais do género feminino".

O estudo, que analisa os esforços realizados em mais de 60 países para promover a diversidade de género nos Conselhos de Administração, foi realizado em Portugal pela Deloitte entre 15 de dezembro do ano passado e março deste ano a 47 empresas cotadas.