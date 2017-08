Actualidade

O ex-diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA) Álvaro Neves explicou hoje que a amaragem é a situação normal quando uma aeronave precisa de aterrar de emergência junto a uma praia com pessoas.

Álvaro Neves, que atualmente é perito da European Aviation Safety Agency (Agência Europeia de Segurança da Aviação), disse à agência Lusa que desconhece os contornos do acidente ocorrido hoje na praia de São João, Costa de Caparica, Almada, onde duas pessoas morreram, um homem de 56 e uma criança de 8 anos, ao serem colhidas por uma avioneta que aterrou de emergência.

Para avaliar o que sucedeu, Álvaro Neves considera importante conhecer a idade e a experiência do piloto.