Actualidade

Um corpo aguarda há dez dias por uma autópsia no centro de saúde da Calheta, na ilha de São Jorge, Açores, denunciou hoje o CDS-PP, que entregou um requerimento no parlamento regional, considerando a situação "completamente desumana".

"O corpo está no centro de saúde da Calheta há dez dias. É de um senhor que era emigrante nos Estados Unidos da América e que estava a passar férias com a mulher e o filho. No dia 24 de julho, foi pescar, sentiu-se mal e acabou por morrer", afirmou à agência Lusa a deputada do CDS-PP no parlamento dos Açores Catarina Cabeceiras.

Fonte oficial do Ministério da Justiça disse que o Ministério Público informou no dia 27 de julho o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) que "queria a autópsia" e, "desde esse dia, o médico legista está à espera de voo para São Jorge para realizar a autópsia".