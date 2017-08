Actualidade

Os dois tripulantes da avioneta que hoje colheu mortalmente duas pessoas numa praia na Costa de Caparica, Almada, ficaram com termo de identidade e residência e serão ouvidos na quinta-feira pelo Ministério Público.

A informação foi hoje prestada pelo capitão do Porto de Lisboa, Paulo Isabel, aos jornalistas, pelas 20:00, num ponto de situação sobre a aterragem de emergência da avioneta na praia de São João, Costa de Caparica, Almada, que provocou a morte a dois banhistas, uma menina de oito anos e um homem de 56 anos.

De acordo com o capitão do porto de Lisboa, uma procuradora do Ministério Público vai na quinta-feira ouvir os dois tripulantes, que já estiveram a ser interrogados pela Polícia Marítima.