A aeronave que hoje aterrou numa praia a sul de Lisboa, provocando duas mortes, estava em "perfeitas condições mecânicas, com todas as revisões e certificações exigidas", segundo a entidade proprietária.

Uma aeronave Cessna 152 aterrou hoje de emergência na praia de São João da Caparica, uma ação que provocou dois mortos, uma criança de oito anos e um homem de 56.

Em comunicado, o Aeroclube de Torres Vedras, proprietário da aeronave, explica que tinham sido feitas todas as revisões e certificações (para a operação que decorria quando do acidente) e que a aeronave está coberta com os necessários seguros que cobrem situações como a que aconteceu.