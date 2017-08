Actualidade

O piloto da avioneta que hoje aterrou de emergência numa praia da Costa de Caparica, em Almada, reportou "falha do motor cerca de cinco minutos após descolar" do Aeródromo Municipal de Cascais, disse à agência Lusa fonte aeronáutica.

As comunicações com a torre de controlo do Aeródromo de Cascais revelam que o piloto declarou emergência, indicando uma "falha do motor" e que ia "aterrar na praia". A torre de controlo questionou em que praia é que o piloto ia aterrar, tendo o mesmo respondido: "na Cova do Vapor", estância balnear situada na União das freguesias de Caparica e Trafaria.

Contudo, a aeronave, modelo Cessna 152, fez uma aterragem de emergência na praia de São João, Costa de Caparica, Almada, tendo atingido mortalmente uma criança de oito anos e um homem de 56 anos, sem relação familiar.