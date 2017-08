Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente com uma avioneta que hoje aterrou de emergência numa praia da Costa de Caparica, em Almada, causando dois mortos.

Fonte da PGR adiantou à agência Lusa que "se confirma a instauração" de um inquérito.

Os dois tripulantes do avião ligeiro, que esta tarde colheu mortalmente duas pessoas na praia de São João, durante uma aterragem de emergência, ficaram com termo de identidade e residência e serão ouvidos na quinta-feira pelo Ministério Público, disse anteriormente o capitão do Porto de Lisboa, Paulo Isabel.