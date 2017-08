Actualidade

O vice-presidente do Equador, Jorge Glas, criticou quarta-feira de forma aberta o chefe de Estado, Lenine Moreno, alinhando-se assim com o ex-presidente Rafael Correa, que critica o seu delfim e sucessor, no cargo há dois meses.

Em carta publicada no sítio da vice-presidência na internet e na sua conta pessoal no Twitter, Jorge Glas deplorou "decisões, medidas e atos" de Moreno.

Em concreto, criticou que tenha dado o controlo dos meios de comunicação públicos a "representantes dos meios privados" e de manipular "de maneira perversa os números económicos" da presidência anterior.