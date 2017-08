Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse na quarta-feira, no Algarve, que há condições prévias para permitir a aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2018, como garantir um trabalho com direitos.

Ao discursar num comício de verão realizado em frente ao casino de Monte Gordo, zona balnear do concelho de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, Catarina Martins recordou os passos já dados com o atual Governo do PS, que permitiram devolver rendimentos às famílias e fazer o que "a direita dizia ser impossível", mas considerou que ainda há muito trabalho a fazer para melhorar mais a vida de trabalhadores e pensionistas.

"É esse o combate das nossas vidas, que o trabalho tenha direitos e que as pessoas sejam respeitadas no nosso país. No momento em que se aproxima o Orçamento do Estado para 2018, sabemos que há condições prévias como o respeito pelas pensões ou do trabalho que têm que estar assegurados, que precisamos de mais escalões de IRS e mais verba para os serviços públicos, da mesma maneira que precisamos de mais direitos para quem trabalha", defendeu.