Incêndios

O incêndio que deflagrou quarta-feira em Oura, Chaves, mantinha hoje pelas 00:15 duas frentes ativas e estava a ser combatido por 333 operacionais e 109 veículos, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível no site da Proteção Civil, o fogo encontrava-se com duas frentes ativas mas a evoluir favoravelmente ao combate.

No combate às chamas estavam, depois da meia noite de hoje, 333 operacionais e 109 viaturas. Os meios aéreos tinham sido desmobilizados com o cair da noite, na quarta-feira.