Actualidade

O Conselho de Segurança da ONU manifestou na quarta-feira "profunda preocupação" em relação às denúncias de tortura e assassínios no Burundi, bem como ao crescente número de pessoas em fuga, mais de 416 mil.

Uma declaração da presidência, aprovada na quarta-feira, reiterou a intenção do Conselho de Segurança de impor sanções contra quem "ameaça a paz e segurança do Burundi", no país e no estrangeiro.

O Conselho de Segurança da ONU afirmou estar "profundamente preocupado" com a situação política e o fracasso do Governo, que não aplicou uma resolução adotada no ano passado a pedir o destacamento de 228 polícias da ONU e monitores dos direitos humanos.