Brasil

O Presidente do Brasil, que impediu a abertura de um processo criminal contra si numa votação da Câmara dos Deputados na quarta-feira, disse que a vitória não é uma conquista pessoal, mas "do Estado democrático".

"A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas uma conquista do Estado democrático de Direito, das instituições e da própria Constituição", declarou, no final da votação.

"O poder da autoridade, tenho repetido isto, é a lei. Extrapolar o que a Constituição determina é violar a democracia (...) Hoje estes princípios venceram com votos acima da maioria absoluta", acrescentou.