Timor-Leste/Eleições

O secretário-geral da Fretilin disse hoje que o partido vai dialogar com as restantes forças políticas eleitas para o parlamento para formar um Governo que respeite a vontade expressa pelo eleitorado a 22 de julho.

Mari Alkatiri considerou que, depois da votação, o povo renovou a confiança nos partidos mais antigos, Fretilin e CNRT, mas que também introduziu "variáveis novas", ao eleger duas novas forças políticas, que têm que ser tidas em conta.

"A mensagem do povo é que o entendimento tem dado resultados, pelo menos na consolidação da paz e estabilidade (...) e esse entendimento deve continuar, entre o CNRT e o bloco de coligação com a Fretilin", disse aos jornalistas no Palácio Presidencial em Díli.