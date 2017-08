Timor-Leste/Eleições

O secretário-geral do CNRT disse hoje que o segundo partido mais votado a 22 de julho só vai decidir se apoia, ou não, a formação do próximo Governo depois da conferência partidária no fim de semana.

"A partir de amanha [sexta-feira] há uma conferência. E depois sairá daí um resultado e teremos que respeitar a vontade dos conferencistas", afirmou Francisco Kalbuadi em declarações aos jornalistas no Palácio Presidencial, em Díli.

Francisco Kalbuadi falava depois de uma reunião de cerca de 30 minutos com o Presidente timorense que começou a ouvir os partidos eleitos para o Parlamento Nacional com vista à formação do próximo Governo.