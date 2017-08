Actualidade

Um jornal oficial do Partido Comunista Chinês (PCC) enalteceu hoje as declarações do secretário de Estado norte-americano, nas quais afirmou que os Estados Unidos não procuram uma mudança de regime na Coreia do Norte.

"Muitos americanos pensam que [Rex] Tillerson está a revelar fraqueza, mas vemos as suas declarações como a mais corajosa manifestação de Washington sobre a questão da península coreana", apontou o Global Times, jornal em inglês do grupo do Diário do Povo, órgão central do PCC.

Na terça-feira, Tillerson afirmou que os Estados Unidos "não procuram uma mudança de regime, nem o seu fim" e não procuram "uma reunificação acelerada da península [coreana]" ou "uma desculpa para enviar militares a norte do paralelo 38".