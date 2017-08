Actualidade

O festival Neopop começa hoje, junto ao forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo, dando início a três noites de música eletrónica com nomes como Kraftwerk, Moderat e Helena Hauff.

O festival decorre até sábado, sob o tema "A arte do techno" (que também serviu de título a uma exposição), e vai receber em dois palcos artistas como Danny Tenaglia, Chris Liebing, Speedy J, The Field, entre muitos outros.

"O que nós esperamos é a continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 11 anos", afirmou, dias antes do começo do evento, Raul Duro, da organização, que frisou que há mais de dez anos tinham o sonho de conseguir levar Kraftwerk aos palcos do festival.