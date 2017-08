Actualidade

O Irão afirmou hoje que "o acordo nuclear foi violado", numa reação às novas sanções aprovadas pelo Congresso norte-americano e assinadas pelo Presidente Donald Trump contra Teerão, Rússia e Coreia do Norte.

"Consideramos que o acordo nuclear [assinado com as grandes potências em julho de 2015] foi violado e vamos reagir de forma consequente", de acordo com o 'site' da televisão estatal iraniana.

Na quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou, apesar das suas reservas, as novas sanções económicas contra o Irão, Rússia e Coreia do Norte.