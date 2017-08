Actualidade

O presidente do Conselho Consultivo para as Terapêuticas Não Convencionais foi afastado do cargo "por ter sido pressionado a demitir-se", segundo a Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupuntura.

Segundo uma publicação da Associação no Facebook, Pedro Ribeiro da Silva terá sido afastado por "não servir os interesses da Ordem dos Médicos".

Numa entrevista à agência Lusa há cerca de um mês, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, acusou a Direção-geral da Saúde (DGS) de ter a trabalhar pessoas ligadas a associações que são contra a vacinação, quando aquele organismo tem a obrigação de defender a saúde pública e de recomendar fortemente as vacinas.