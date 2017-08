Actualidade

A Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) registou este ano mais de 200 acidentes de trabalho mortais ou graves, metade do valor registado no total do ano passado, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados da ACT, atualizados a 31 de julho, foram registados nos primeiros sete meses do ano 62 acidentes de trabalho com vítimas mortais e 142 acidentes de trabalho considerados graves.

Nos últimos três anos, a ACT registou mais de 400 acidentes de trabalho com vítimas mortais.