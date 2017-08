Actualidade

O músico portuense Manel Cruz está de volta aos palcos com "novo material e arranjos diferentes" de canções antigas para poder "testar" um novo trabalho de estúdio, previsto para 2018.

Aos 42 anos, Cruz dá sequência à Estação de Serviço, projeto criado no regresso aos palcos em 2015, com Nico Tricot, António Serginho e Eduardo Silva, com Extensão de Serviço, cujo primeiro 'single', "Ainda Não Acabei", foi lançado no final de julho.

"Foi uma ideia intermédia. A ideia da Extensão de Serviço foi fazer uma coisa um bocado diferente, ao dar nova roupagem a músicas antigas e tocar novas, para levar coisas novas aos concertos", explicou, à Lusa, o músico.