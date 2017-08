Autárquicas

O candidato independente à Câmara do Porto, Rui Moreira, revelou hoje que Filipe Araújo, vereador do Ambiente, é o número dois da candidatura entregue em tribunal com 23 mil assinaturas, mas o vice-presidente será escolhido "a seu tempo".

"O número dois é o Filipe Araújo [atual vereador do Ambiente]. O vice-presidente decidiremos a seu tempo", se for reeleito, afirmou Moreira aos jornalistas antes de entregar no Palácio da Justiça "mais de 23 mil assinaturas" referentes a 334 candidatos (incluindo à Assembleia Municipal e às sete freguesias da cidade), o que ultrapassa "em 60% o número mínimo exigido por lei" para os movimentos independentes.

Moreira, que em 2013 apresentou Manuel Sampaio Pimentel como número dois e entregou o cargo de vice-presidente a Guilhermina Rego, explicou que, das 30 mil assinaturas recolhidas, apenas 23 mil se revelaram válidas, porque sete mil dos subscritores "vivem no Porto mas não estão recenseados" na cidade.