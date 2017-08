Actualidade

O Banco de Inglaterra manteve hoje as taxas de juro em 0,25%, com base nos mais recentes indicadores económicos do país, e reviu em baixa o crescimento em 2017 para 1,7%, foi anunciado.

Ao apresentar o relatório trimestral, o Banco de Inglaterra (Bank of England, BoE) revelou que a economia nacional continuará a ser "lenta" ao rever em baixa as estimativas de crescimento para 1,7% para 2017, contra 1,9% previsto em maio.

Também reviu em baixa para 1,6% a estimativa de crescimento para 2018, contra a anterior previsão de 1,7%.