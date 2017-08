Actualidade

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom prometeu hoje que os trabalhadores vão continuar a lutar, admitindo mesmo o recurso a nova greve, caso os direitos e postos de trabalho continuem a ser postos em causa.

"Decidimos que é necessário continuar a lutar, com todo o tipo de ações e pressão sobre o governo, no sentido de sermos recebidos. Há disponibilidade total para uma nova ação igual ou superior à feita no dia 21 [de julho], se as coisas não se resolverem normalmente e neste tempo imediato", admitiu Jorge Félix.

Depois de um plenário que decorreu ao longo de três horas, os trabalhadores concentraram-se à entrada das instalações da PT de Viseu com uma tarja onde se podia ler "os trabalhadores da PT reclamam que o governo impeça a destruição da PT Portugal".