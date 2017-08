Actualidade

A comissão coordenadora das comissões de trabalhadores do parque industrial de Palmela, que conta com quase duas dezenas de empresas fornecedoras da fábrica Autoeuropa, insurgiu-se hoje contra o que considera ser o protagonismo de sindicatos.

Em causa está a manutenção do pré-aviso de greve para 30 de agosto por parte do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Ambiente do Sul (Sitesul), que esteve reunido quarta-feira com a administração da empresa do grupo Volkswagen, após o "chumbo" da esmagadora maioria dos trabalhadores do pré-acordo para aumentar horários e turnos com vista à produção de um novo modelo de carro em 2018.

A atual comissão de trabalhadores da Autoeuropa demitiu-se terça-feira na sequência do escrutínio da semana anterior e vai reunir-se para eleger uma comissão eleitoral em 28 de agosto a fim de garantir o processo eleitoral previsto nos estatutos, enquanto o Sitesul convocou uma reunião plenária de trabalhadores para o mesmo dia.