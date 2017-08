Actualidade

O Ministério das Finanças nomeou os dois administradores que faltavam na Caixa Geral de Depósitos (CGD), Carlos Albuquerque e Alberto Souto, depois de terem obtido a 'luz verde' do Banco de Portugal, segundo informação pública.

Em informação hoje enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco público dá conta de que "o Estado Português, na qualidade de acionista detentor da totalidade do respetivo capital social, deliberou proceder à eleição de Alberto Souto de Miranda e de Carlos António Torroaes Albuquerque para os cargos de, respetivamente, vogal não executivo e de vogal executivo do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos para o mandato 2017-2020".

Os dois administradores já entraram em funções esta semana.