O lucro líquido consolidado do banco Finantia aumentou 35% para 19,4 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo de 2016, anunciou hoje a instituição.

Em comunicado, o Banco Finantia diz ter reforçado a "solidez financeira" no período em análise, com o Common Equity Tier I (CETI -'fully loaded') a situar-se nos 23%, "um dos mais elevados da banca ibérica" e acima dos 21,7% do primeiro semestre de 2016.

Até junho, o produto bancário (líquido de imparidades e provisões) aumentou de 29,4 para 36,4 milhões de euros, tendo-se os custos operacionais situado em 11,1 milhões de euros, o que se traduziu num rácio ('cost-to-income') de 30%, que a instituição diz ser "um dos mais eficientes entre os bancos europeus".