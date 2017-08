Actualidade

A Mapfre, que junta três sociedades, registou um resultado líquido de 9,6 milhões de euros em Portugal, em 2016, enquanto o volume de negócios quase triplicou, segundo a informação hoje divulgada pela seguradora espanhola.

De acordo com o novo presidente executivo da Mapfre em Portugal, Luis Anula, citado na nota, "o resultado líquido no mercado português foi de cerca de 9,6 milhões de euros no conjunto das três sociedades do grupo (Mapfre-Seguros Gerais, Mapfre-Seguros de Vida e Bankinter Vida)".

Em Portugal, "o volume global de negócios ultrapassou os 289 milhões de euros em 2016, mais 193% que no ano anterior", acrescenta a Mapfre que subiu ao quinto lugar no ranking das seguradoras europeias no ramo Não Vida.