Pedrógão Grande

Um grupo de produtores alentejanos e de veterinários ribatejanos juntaram-se e recolheram 14,5 toneladas de alimentos para animais na sequência do incêndio que em junho começaram em Pedrógão Grande, foi hoje anunciado.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, é explicado que a ideia partiu de um veterinário com raízes na região afetada pelos incêndios e que atualmente vive e trabalha na zona do Alentejo e do Ribatejo, sendo que a esta causa solidária se juntaram colegas de profissão e produtores de pecuária.

"O objetivo era entregar ração diretamente a quem dela precisava e podia fazer boa utilização", lê-se no documento.