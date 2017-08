Actualidade

O fim da atual campanha de rega no perímetro do Caia, em Elvas (Portalegre), foi antecipado para 15 de outubro e os agricultores não vão poder regar no outono/inverno, devido à seca, mas o abastecimento às populações está assegurado.

A decisão foi tomada pela Associação de Beneficiários do Caia face à diminuição das reservas hídricas naquela barragem alentejana, que, atualmente, está com "cerca de 28%" do seu armazenamento máximo útil, que é de 190 milhões de metros cúbicos de água.

"No começo desta campanha de rega, no final do ano passado, havia reservas hídricas suficientes e decidimos fazer os fornecimentos normais. A campanha decorreu de forma normal", disse hoje à agência Lusa Aristides Chinita, gerente da associação.