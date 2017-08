Actualidade

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anunciou hoje a abertura de um concurso público no valor de 500 mil euros para a implementação da rede de percursos de natureza, que contempla a aquisição e instalação da sinalética.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a CIM Viseu Dão Lafões informa que o lançamento deste concurso público surge no âmbito do projeto "Produtos Turísticos Integrados da Região Viseu Dão Lafões", candidatado ao Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020.

"A CIM e os municípios associados pretendem, agora, desenvolver e implementar o projeto, articulado com a estratégia regional para o setor do turismo e assentes nos recursos endógenos da região", acrescenta.