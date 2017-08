Incêndios

As empresas turísticas dos 11 concelhos afetados pelos incêndios de junho no Pinhal Interior vão pode beneficiar de linhas de apoio no valor total de 8,5 milhões de euros, anunciou hoje a Turismo do Centro.

As empresas poderão beneficiar de três linhas de apoio, que totalizam 8,5 milhões de euros, bem como de medidas "extraordinárias de apoio da Segurança Social" (SS), nomeadamente "o diferimento de pagamentos", informou a Turismo Centro de Portugal, numa nota enviada à agência Lusa.

Os municípios abrangidos pelas linhas de apoio e medidas extraordinárias da SS são Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Oleiros, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã, acrescentou a entidade.