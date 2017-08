Actualidade

O FC Barcelona confirmou que representantes do futebolista Neymar pagaram hoje os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão, mas sublinhou que vai levar a transferência para o Paris Saint-Germain à UEFA.

"Esta tarde, representantes legais de Neymar Jr. estiveram nas instalações do clube e pagaram, em nome do jogador, os 222 milhões de euros relativos à indemnização pela rescisão unilateral e sem justa causa do contrato que unia ambas as partes", lê-se num comunicado do FC Barcelona.

O clube 'blaugrana' diz que "enviará à UEFA os detalhes desta operação para que possam apurar as responsabilidades disciplinares que possam derivar deste caso".