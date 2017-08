Actualidade

As integrais das obras de Jean-Pierre Melville e de Jean-Marie Straub, uma retrospetiva do cinema do Quebec e um ciclo dedicado aos filmes 'Série B' de Hollywood são alguns dos programas da 'rentrée' da Cinemateca Portuguesa.

A programação até ao final do ano foi hoje apresentada em Lisboa, pelo diretor da Cinemateca, José Manuel Costa.

No âmbito das colaborações com alguns dos principais festivais de cinema, a Cinemateca vai programar, em setembro, algumas sessões do 'warm up' do Motelx, com obras dedicadas ao universo do cinema latino-americano.