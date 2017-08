Actualidade

O ator e encenador português Luís Miguel Cintra vai ser homenageado pela Cinemateca, num ciclo que inclui filmes em que participou e outros que marcaram o seu percurso, disse hoje o diretor da instituição, durante a apresentação da temporada.

Segundo José Manuel Costa, durante o mês de setembro a Cinemateca vai debruçar-se sobre o trabalho no cinema de "uma das maiores figuras da cultura portuguesa das últimas décadas".

Com início entretanto confirmado pela Cinemateca para dia 04 de setembro, às 21:30, o ciclo dedicado ao ator e encenador incluirá 17 sessões com alguns dos momentos "mais marcantes" de um percurso realizado com cineastas portugueses e estrangeiros.