A federação dos sindicatos representados na Autoeuropa afirmou hoje que o protagonismo que tem "é proporcional ao protagonismo dos trabalhadores" e admite cancelar a greve convocada para 30 de agosto se a empresa "corresponder às expectativas" dos trabalhadores".

Depois de a comissão coordenadora das comissões de trabalhadores do parque industrial de Palmela, que conta com quase duas dezenas de empresas fornecedoras da fábrica Autoeuropa, ter criticado hoje aquilo que considera ser o protagonismo de sindicatos, veio a resposta do lado dos visados.

O coordenador da federação dos sindicatos com representação na Autoeuropa, Rogério Silva, afirmou hoje à Lusa que "o protagonismo que os sindicatos têm neste processo é proporcional ao protagonismo dos trabalhadores", que expressaram a sua opção "de forma muito clara no referendo realizado na semana passada".