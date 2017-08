Actualidade

O Novo Banco disse hoje que espera conseguir, até final do ano, um acordo para a venda da seguradora GNB, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que confirmou oficialmente o arranque do processo de alienação.

"O Novo Banco informa que iniciou o processo organizado de venda de uma participação de até 100% do capital social da GNB Companhia de Seguros de Vida", lê-se na informação comunicada ao mercado.

Esta informação oficial surge já depois de, esta terça-feira, a imprensa ter noticiado o início desse processo de alienação e de contactos com interessados, tal como confirmado depois pela Lusa junto de fonte oficial da instituição financeira.