Actualidade

O Banif disse hoje, em comunicado ao mercado, que ainda não tem condições para divulgar as contas de 2015 e 2016 e não sabe quando o poderá fazer, entre outros fatores, por falta de meios técnicos e humanos.

"O Banif - Banco Internacional do Funchal ("BANIF") informa que não estão ainda reunidas as condições necessárias para a divulgação ao mercado do relatório de gestão, as contas anuais, a certificação legal de contas e demais documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2016, pese embora o prazo referido no artigo 245.º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários", lê-se na informação divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o Código de Valores Mobiliários, as empresas cotadas têm de divulgar as contas anuais "no prazo de quatro meses a contar da data de encerramento do exercício".