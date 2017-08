Actualidade

O Marítimo qualificou-se hoje para os 'play-offs' da Liga Europa de futebol, ao vencer em cada os búlgaros do Botev Plovdiv, por 2-0, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Uma semana depois do empate sem golos na Bulgária, o Marítimo impôs-se no Estádio dos Barreiros, no Funchal, com golos de Rodrigo Pinho, aos 34 minutos, de grande penalidade, e de Ricardo Valente, aos 49.

Além do Marítimo, também o Sporting de Braga está envolvido nesta eliminatória, recebendo hoje os suecos do AIK, depois do empate 1-1 na primeira mão. Os 29 vencedores desta ronda vão juntar-se nos 'play-offs' às 15 equipas afastadas na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.