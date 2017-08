Actualidade

O Presidente da República promulgou hoje a alteração à lei de bases da política de solos, ordenamento do território e urbanismo, que alarga até 2020 o prazo para os municípios adaptarem os planos diretores municipais à lei de bases.

A alteração à lei de bases foi aprovada pela Assembleia da República em votação final global a 19 de julho.

A proposta de lei do Governo já tinha sido aprovada na generalidade no parlamento a 07 de julho, tendo-se seguido depois a discussão na especialidade na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.