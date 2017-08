Actualidade

O alargamento do programa de arrendamento Porta 65 para jovens até aos 35 anos foi hoje promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assim como o reforço da dotação orçamental em conformidade com as alterações introduzidas.

A terceira alteração ao decreto-lei n.º 308/2007, de 03 de setembro, que cria o programa de apoio ao arrendamento jovem foi aprovada por unanimidade pelo parlamento a 19 de julho.

O diploma foi aprovado em votação final global por unanimidade e resulta de um texto final da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, na sequência de projetos de lei apresentados por PSD, CDS-PP, BE e PCP sobre o assunto.