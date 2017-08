Actualidade

Um golo de Raul Silva nos descontos do prolongamento permitiu hoje ao Sporting de Braga bater em casa o AIK, por 2-1, e qualificar-se para os 'play-offs' de acesso à Liga Europa de futebol.

Depois do empate 1-1 na primeira mão da terceira pré-eliminatória, na Suécia, o AIK inaugurou o marcador no Municipal de Braga, por Obasi, aos 13 minutos, e Rui Fonte empatou na segunda parte, aos 74, forçando o prolongamento. Quando se estava na iminência do desempate por penáltis, Raul Silva fez o golo da vitória bracarense, aos 120+1.

O Sporting de Braga junta-se assim ao Marítimo, que hoje eliminou os búlgaros do Botev Plvodiv, vencendo a segunda mão por 2-0. Os 29 vencedores desta ronda vão juntar-se nos 'play-offs' às 15 equipas afastadas na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.