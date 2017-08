Venezuela

A embaixada espanhola em Caracas, capital da Venezuela, foi hoje atingida com vários explosivos artesanais, lançados por duas pessoas que seguiam num motociclo, desconhecendo-se se existem feridos e danos no edifício, adiantou a Associated Press (AP).

A polícia e os procuradores públicos estão a investigar o caso, adiantou a AP.

A Procuradoria-Geral da Venezuela anunciou hoje que solicitou a anulação da instalação da Assembleia Constituinte, prevista para sexta-feira, cuja legitimidade é contestada.