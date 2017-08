Actualidade

Uma querela banal a propósito de dejetos caninos degenerou numa torrente de lama despejada nas redes sociais entre filhos de primeiros-ministros israelitas.

A guerra dos "filhos de" começou com um cocó que a cadela dos Netanyahu, Kaya, é suspeita de ter deixado recentemente num parque de Jerusalém.

Uma vizinha relatou na rede social Facebook que ralhou com o mais velho dos dois filhos do primeiro-ministro, que então passeava Kaya, e exigiu-lhe que apanhasse o dejeto. Yair Netanyahu, de 25 anos, teria respondido apresentando-lhe o dedo do meio da mão.